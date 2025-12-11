Ceia

Nutricionista especializada em oncologia dá dicas para ceias seguras e equilibradas

As festas de fim de ano não precisam ser sinônimo de exageros e desconfortos. A nutricionista Suriel Melo, especializada em oncologia, explica como montar uma ceia segura e saborosa, protegendo a saúde de pacientes em tratamento e de quem deseja começar o ano com mais leveza e bem-estar.

Cuidados essenciais para pacientes oncológicos

Segundo Suriel, o período festivo exige atenção especial para pacientes que enfrentam alterações no paladar, náuseas e maior suscetibilidade a infecções.

“A ceia pode e deve ser um momento prazeroso, mas a alimentação precisa ser adaptada às limitações do organismo durante o tratamento. Pequenos cuidados fazem toda a diferença para evitar mal-estar e garantir segurança alimentar”, afirma Suriel Melo.

Alimentos recomendados:

Carnes magras bem assadas ou cozidas, como peru, frango e peixe.

Frutas frescas ricas em água e antioxidantes, como melão, uva e pera.

Arroz, purês, legumes cozidos e saladas bem higienizadas.

Castanhas e nozes em pequenas porções.

Hidratação constante com água, água de coco e sucos naturais.

“Alimentos leves, bem cozidos e de fácil digestão ajudam a minimizar enjoos e desconfortos gastrointestinais, que são comuns durante quimioterapia e radioterapia”, reforça a especialista.

Alimentos a evitar:

Carnes cruas ou malpassadas, ovos crus e preparações similares.

Alimentos gordurosos ou muito condimentados, frituras e molhos fortes.

Bebidas alcoólicas, que podem interferir nos medicamentos.

Excessos de açúcar, que aumentam náusea e mal-estar.

Saladas cruas mal higienizadas.

“A regra é sempre priorizar a segurança alimentar. Pacientes em tratamento estão mais vulneráveis a infecções e intoxicações, por isso não devem consumir alimentos de procedência duvidosa ou refeições que ficaram muito tempo fora da refrigeração”, orienta Suriel Melo.

Dicas para manter equilíbrio alimentar mesmo sem câncer

Para quem não enfrenta tratamento oncológico, a nutricionista reforça que a ideia é celebrar com consciência, sem restrições rígidas:

Comece o prato com saladas e legumes antes de opções mais calóricas.

Respeite a saciedade e evite repetir por impulso.

Dosar doces e sobremesas sem culpa.

Reduzir álcool e intercalar com água.

Priorizar preparações assadas ou cozidas em vez de frituras.

Não pular refeições antes da ceia para evitar exageros.

“O fim de ano é um momento de celebração, não de restrição. O importante é ter consciência das escolhas, evitar exageros e aproveitar a noite com equilíbrio. Uma alimentação cuidadosa protege o organismo, melhora o bem-estar e até reduz a sensação de peso no dia seguinte”, completa a nutricionista.

