Publicado em 10 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

A explosão de uma panela de pressão causou o incêndio de uma casa no beco Caramuri, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, durante a terça-feira (9).

Segundo testemunhas, uma panela de pressão esquecida no fogo explodiu, espalhando chamas pela residência e gerando pânico entre os moradores.

Os vizinhos correram para tentar controlar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encontrou parte da casa já consumida pelas chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas houve significativa perda de bens materiais.

