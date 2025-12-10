A explosão de uma panela de pressão causou o incêndio de uma casa no beco Caramuri, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, durante a terça-feira (9).
Segundo testemunhas, uma panela de pressão esquecida no fogo explodiu, espalhando chamas pela residência e gerando pânico entre os moradores.
Os vizinhos correram para tentar controlar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encontrou parte da casa já consumida pelas chamas.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas houve significativa perda de bens materiais.
