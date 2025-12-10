desempenho

CIEAM aponta que indústria de transformação sustentou avanço econômico em setembro

A economia do Amazonas registrou em setembro de 2025 um crescimento de 2,56%, desempenho superior ao observado no cenário nacional. O avanço foi puxado principalmente pela forte recuperação da produção de Eletroeletrônicos e Bens de Informática, além do maior volume de cargas movimentadas pelo modal aéreo. Os dados são do Painel da Economia Amazonense (PEA), analisado e desenvolvido pela Área de Indicadores do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM).

Em setembro, o Índice de Atividade do Banco Central (IBCR-AM) atingiu 113,07 pontos, nível 13% acima da média de 2022. Apesar do resultado positivo, diferenças entre os dados do IBGE e da ANP sobre o refino de petróleo indicam que o indicador poderia ter registrado crescimento ainda maior.

Lúcio Flávio Morais de Oliveira, presidente executivo do CIEAM, reforça esse cenário:

“Os resultados confirmam que o Amazonas vive um momento de retomada estrutural do seu parque fabril. A indústria voltou a reagir com força, especialmente nos segmentos de Informática e Eletrônicos, que historicamente respondem por grande parte do dinamismo econômico regional”, afirma.

PIM registra alta e retoma produção de celulares

Os números da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) confirmam o bom momento. O faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) atingiu R$ 20,07 bilhões em setembro, alta de 5,7% sobre o mês anterior e de 9,5% na comparação anual. Esse avanço marca o terceiro mês consecutivo de crescimento do faturamento industrial.

O destaque foi a retomada da produção de telefones celulares, que avançou 45% e voltou ao patamar de 1 milhão de unidades no mês. O setor de ar-condicionado também registrou expansão próxima de 10%.

“A reação do PIM em setembro sinaliza confiança da indústria para o ciclo de final de ano. O salto na produção de celulares confirma que as empresas estão recompondo estoques e se preparando para um mercado mais aquecido”, destaca o professor André Costa, coordenador da Área de Indicadores do CIEAM.

Extrativismo recua, mas não freia a indústria de transformação

A indústria extrativista, voltada para petróleo, gás e Líquidos de Gás Natural (LGN), apresentou queda de 0,3%, acompanhando a redução apontada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Mesmo assim, a retração não comprometeu o ritmo de crescimento da indústria de transformação, que seguiu como principal motor da economia estadual.

Queda nas importações acende alerta para o fim do ano

Os dados de comércio exterior, normalmente divulgados com mais rapidez, acenderam o sinal amarelo para o último trimestre. Em outubro, as importações destinadas ao PIM caíram 12%, somando US$ 1,1 bilhão.

Metade dessa queda ocorreu no modal aéreo, o mais utilizado pelos segmentos de Informática e Eletrônicos, sugerindo possível acomodação na produção das empresas desses setores.

“Há elementos de atenção para os próximos meses. A redução nas importações pode refletir cautela da indústria diante da desaceleração da economia nacional. Ainda assim, a performance de setembro garante um colchão importante para fechar 2025 com saldo positivo”, avalia Lúcio Flávio Morais de Oliveira.

Panorama geral

No geral, o CIEAM reforça que o Amazonas cresceu acima da média nacional em setembro, com a indústria de transformação — em especial Informática e Eletrônicos — impulsionando esse desempenho. O faturamento do PIM atingiu R$ 20 bilhões e registrou o terceiro mês seguido de expansão, enquanto as importações recuaram e podem moderar o ritmo produtivo no fim do ano.

Sobre o CIEAM

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que atua técnica e politicamente em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na livre iniciativa.

A instituição oferece serviços especializados em legislação tributária, logística, gestão ambiental, comércio exterior e recursos humanos, apoiando empresas do Polo Industrial de Manaus na busca por eficiência e competitividade.

Desde sua fundação em agosto de 1979, o CIEAM representa as principais empresas do Polo Industrial de Manaus, apoiando projetos de investimento e oferecendo suporte institucional diante dos órgãos governamentais responsáveis pela administração dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus.