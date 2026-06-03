Aumento

Pesquisa do Procon Manaus mostra alta nos preços dos itens essenciais e diferença de mais de R$ 65 entre supermercados.

Publicado em 03 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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A cesta básica em Manaus ficou mais cara em junho. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (3) pelo Procon Manaus apontou aumento de 4,68% no valor médio dos produtos essenciais em comparação com maio.

O levantamento acompanha a variação de preços de alimentos e itens básicos consumidos pelas famílias, além de orientar os consumidores no planejamento das compras.

Valor médio da cesta básica chega a R$ 281,46

Segundo o estudo, o valor médio da cesta básica passou de R$ 268,89 em maio para R$ 281,46 em junho.

A pesquisa foi realizada nos dias 1º e 2 de junho em dez supermercados distribuídos por diferentes zonas da capital amazonense. Ao todo, foram analisados 20 produtos, totalizando 39 itens que compõem a cesta básica.

A metodologia utilizada segue os critérios do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com adaptações à realidade local.

Diferença entre supermercados supera R$ 65

Entre os estabelecimentos pesquisados, o menor preço da cesta básica foi encontrado no Hiper DB da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com valor de R$ 244,39.

Já o maior preço foi registrado no Carrefour da avenida Djalma Batista, no bairro Flores, zona Centro-Sul, onde a cesta básica atingiu R$ 309,46.

A diferença entre o menor e o maior valor chegou a R$ 65,07.

Macarrão e açúcar ficaram mais baratos

Alguns produtos apresentaram queda nos preços em relação ao mês anterior.

O macarrão espaguete registrou redução de 12,60%, com preços variando entre R$ 1,69 e R$ 2,80 por unidade.

Já o açúcar cristal teve queda de 6,71%, sendo encontrado entre R$ 2,69 e R$ 3,49 o quilo nos supermercados pesquisados.

Cebola e mamão lideram altas de preços

Por outro lado, alguns itens registraram aumento significativo.

A cebola apresentou alta de 20,52%, com preços entre R$ 3,89 e R$ 6,99 o quilo.

O mamão também ficou mais caro, com aumento de 15,82%.

Já o feijão carioca apresentou variação de preços entre R$ 5,49 e R$ 8,99, dependendo do estabelecimento.

Orientação para pesquisa de preços

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que o monitoramento mensal permite acompanhar o comportamento dos preços e entender os impactos das oscilações do mercado no orçamento das famílias.

O órgão reforça que os valores divulgados refletem os preços praticados nos dias da pesquisa e podem sofrer alterações devido a promoções, descontos ou disponibilidade dos produtos.

Por isso, a recomendação é que os consumidores pesquisem antes de comprar e utilizem o levantamento como referência para economizar e organizar melhor o orçamento familiar.

(*) Com informações da assessoria

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