A cesta básica em Manaus ficou mais cara em junho. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (3) pelo Procon Manaus apontou aumento de 4,68% no valor médio dos produtos essenciais em comparação com maio.
O levantamento acompanha a variação de preços de alimentos e itens básicos consumidos pelas famílias, além de orientar os consumidores no planejamento das compras.
Valor médio da cesta básica chega a R$ 281,46
Segundo o estudo, o valor médio da cesta básica passou de R$ 268,89 em maio para R$ 281,46 em junho.
A pesquisa foi realizada nos dias 1º e 2 de junho em dez supermercados distribuídos por diferentes zonas da capital amazonense. Ao todo, foram analisados 20 produtos, totalizando 39 itens que compõem a cesta básica.
A metodologia utilizada segue os critérios do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com adaptações à realidade local.
Diferença entre supermercados supera R$ 65
Entre os estabelecimentos pesquisados, o menor preço da cesta básica foi encontrado no Hiper DB da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com valor de R$ 244,39.
Já o maior preço foi registrado no Carrefour da avenida Djalma Batista, no bairro Flores, zona Centro-Sul, onde a cesta básica atingiu R$ 309,46.
A diferença entre o menor e o maior valor chegou a R$ 65,07.
Macarrão e açúcar ficaram mais baratos
Alguns produtos apresentaram queda nos preços em relação ao mês anterior.
O macarrão espaguete registrou redução de 12,60%, com preços variando entre R$ 1,69 e R$ 2,80 por unidade.
Já o açúcar cristal teve queda de 6,71%, sendo encontrado entre R$ 2,69 e R$ 3,49 o quilo nos supermercados pesquisados.
Cebola e mamão lideram altas de preços
Por outro lado, alguns itens registraram aumento significativo.
A cebola apresentou alta de 20,52%, com preços entre R$ 3,89 e R$ 6,99 o quilo.
O mamão também ficou mais caro, com aumento de 15,82%.
Já o feijão carioca apresentou variação de preços entre R$ 5,49 e R$ 8,99, dependendo do estabelecimento.
Orientação para pesquisa de preços
A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que o monitoramento mensal permite acompanhar o comportamento dos preços e entender os impactos das oscilações do mercado no orçamento das famílias.
O órgão reforça que os valores divulgados refletem os preços praticados nos dias da pesquisa e podem sofrer alterações devido a promoções, descontos ou disponibilidade dos produtos.
Por isso, a recomendação é que os consumidores pesquisem antes de comprar e utilizem o levantamento como referência para economizar e organizar melhor o orçamento familiar.
(*) Com informações da assessoria
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