Evento

Programação inclui espetáculos, Fábrica do Papai Noel e exposição de presépios

Milhares de pessoas já prestigiaram “O Mundo Encantado do Natal” em Manaus, participando de espetáculos, visitando exposições e vivendo experiências interativas nos espaços culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Amazonas.

O evento começou no dia 5 de dezembro e segue até 6 de janeiro de 2026, reunindo público de todas as idades em atividades gratuitas espalhadas pelo Centro Histórico da cidade.

No lançamento oficial do evento, realizado na segunda-feira (08), mais de 20 mil pessoas estiveram presentes no Largo de São Sebastião, segundo dados da Secretaria de Cultura. A noite de abertura contou com procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, Bênção do Presépio, homenagem ao trabalhador Antônio Suricate, Feira Natalina de Economia Criativa, além de música, teatro, projeção temática no Teatro Amazonas e a tradicional Parada Natalina.

Na terça-feira (09), o Largo de São Sebastião recebeu 6,8 mil visitantes. As atividades no local continuam até 6 de janeiro, com espetáculos, exposições, sessões de cinema e apresentações artísticas gratuitas.

Fábrica do Papai Noel encanta visitantes

A Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, recebeu cerca de 1,9 mil visitantes nos cinco primeiros dias de funcionamento. O espaço histórico foi transformado em ambiente lúdico, permitindo que o público acompanhe a rotina do Papai Noel e de seus ajudantes.

De acordo com José Marques, diretor de Centros Culturais e Teatros de Difusão:

“Nesses primeiros dias de funcionamento da Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, tem sido extremamente gratificante ver a resposta do público. Toda a equipe trabalha arduamente para transformar o espaço em um ambiente mágico e lúdico. Anualmente, o Palácio da Justiça se veste com a atmosfera natalina e se torna um dos destinos mais aguardados da temporada promovida pela Secretaria de Cultura.”

Os agendamentos para participar das atividades são gratuitos e podem ser feitos pelo site https://natal.cultura.am.gov.br/.

FOTOS: Aguilar Abecassis / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Espetáculos animam Teatro Amazonas e Gebes Medeiros

Desde 4 de dezembro, o Teatro Amazonas recebe espetáculos natalinos que seguem até 23 de dezembro. Entre os dias 4 e 9, 2,8 mil espectadores prestigiaram apresentações como O Natal da Vila Caminha, Crianças Unidas do Brasil e Cristo Ribeirinho.

No Teatro Gebes Medeiros, o espetáculo “Eu Conto, Tu Conta o Natal” levou quase 100 espectadores à sala de apresentações. Nesta quarta-feira (10), o local abrirá a temporada “Natal Mágico 2025 – Tempo de Esperança” com Natal no Palco Encantado, às 19h, com entrada gratuita.

Exposição de Presépios destaca cultura amazônica

A Exposição de Presépios, no Teatro Gebes de Medeiros, recebeu 1,2 mil visitantes entre 5 e 9 de dezembro. A mostra apresenta ambientes cenográficos que combinam elementos espirituais e amazônicos, fortalecendo o circuito natalino e atraindo turistas. A entrada é gratuita.

FOTOS: Aguilar Abecassis / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Leia mais

Idosos vivenciam tarde cultural com espetáculo de ‘O Quebra-Nozes’