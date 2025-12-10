Releitura

Vivência cultural da Sejusc reúne 500 participantes e destaca inclusão e bem-estar no envelhecimento.

“O Quebra-Nozes: Uma Releitura” reuniu 500 idosos em uma celebração natalina repleta de dança, teatro e encantamento no auditório do Ceti Elisa Bessa Ferreira, nesta terça-feira (9).

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promoveu uma tarde especial ao realizar uma vivência cultural natalina para 500 pessoas idosas e envelhecentes. O público prestigiou o espetáculo “O Quebra-Nozes: Uma Releitura”, interpretado por integrantes do programa EnvelheSer 60+ e do projeto Idoso em Movimento. A atividade ocorreu no auditório do Centro de Integração de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Ferreira, na zona leste.

Repleta de entusiasmo, Jaqueline de Alencar Guimarães, de 69 anos, integrante do corpo de baile, destacou a transformação que o projeto proporciona. “Estou muito contente por participar deste projeto. A ideia nos rejuvenesce, nos deixa mais alegres e participativos. É uma adrenalina que me faz muito bem. Tenho 69 anos, mas me sinto com 15”, relatou.

Inclusão, arte e bem-estar

O secretário executivo de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi/Sejusc), Elmison Bezerra, explicou que o espetáculo integra a Cantata de Natal do EnvelheSer 60+, que leva teatro, balé e atividades culturais para os grupos atendidos em Manaus. Ele reforçou o compromisso da gestão com o cuidado e o bem-estar da população idosa.

“Nosso objetivo é celebrar a vida, o envelhecimento ativo e o respeito aos direitos da pessoa idosa. Cada atividade reafirma o compromisso do Estado em promover acolhimento, dignidade e momentos de felicidade para quem tanto contribuiu com a nossa sociedade”, afirmou.

A professora de dança Cris Andrade, responsável pela encenação coreográfica, também destacou o impacto positivo do trabalho. “Sou profundamente grata à equipe que tornou este evento possível. Trabalhar com eles é gratificante”, ressaltou.

Espetáculo: uma releitura emocionante de “O Quebra-Nozes”

“O Quebra-Nozes: Uma Releitura” apresentou uma adaptação inovadora que uniu elementos teatrais, cênicos e coreográficos. Pela primeira vez no Projeto Idoso em Movimento, o espetáculo incorporou uma coreografia de balé clássico, ampliando o contato dos participantes com novas linguagens artísticas.

Os usuários do Programa EnvelheSer 60+ e do Projeto Idoso em Movimento viveram uma apresentação marcada por encanto, afeto e memória afetiva, reforçando a magia do período natalino e fortalecendo vínculos comunitários.

Leia mais

Espetáculo “Um Sonho de Natal” será realizado quarta-feira (10) na Ponta Negra