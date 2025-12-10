Serviço público

A dedicação ao serviço público e a contribuição efetiva para a construção de políticas e ações institucionais relevantes à população do Amazonas foram determinantes para que o secretário de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, fosse indicado pelo deputado estadual João Luiz para receber a Ordem do Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A cerimônia de entrega da comenda ocorreu nesta quarta-feira (10), na sede da Aleam, localizada no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

À frente da Sedel, Diego Américo implementou a modalidade esportiva de kart para crianças de baixa renda no Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), além de fortalecer iniciativas de esporte, inclusão social e desenvolvimento humano por meio de políticas públicas estratégicas.

“É um sentimento de muita felicidade ser homenageado por esta Casa Legislativa, por indicação do deputado João Luiz. Estou muito feliz e agradecido pela homenagem e espero retribuir com muito trabalho no esporte do estado do Amazonas”, afirmou o secretário Diego Américo.

A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo é uma das maiores honrarias concedidas pela Aleam. A distinção reconhece chefes de Estado e de Governo, políticos, magistrados, membros do Ministério Público, militares, diplomatas, professores, cientistas, escritores, servidores públicos, desportistas e outras personalidades que prestam relevantes serviços de interesse público.

“O secretário Diego Américo tem se empenhado em fazer o melhor pelo desenvolvimento do esporte em nosso Amazonas. Ele empresta seu conhecimento para que o esporte amazonense cresça e chegue ao lugar mais alto do pódio. Isso o torna merecedor desta importante homenagem do nosso Parlamento, destinada a pessoas que contribuem para o crescimento da sociedade e do nosso estado”, destacou João Luiz.

Minibio

Diego Américo Costa Silva é advogado amazonense com destacada atuação no cenário jurídico e público do Estado. Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, sob o nº 5819, é sócio do escritório Costa & Coimbra Advogados, onde desenvolve um trabalho jurídico sólido, responsável e tecnicamente qualificado em diversas áreas do Direito.

É casado com Gabriela de Brito Coimbra e pai de Analu e Diego, que considera sua maior motivação e fonte de orgulho.

(*) Com informações da assessoria