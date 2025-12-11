Emagrecimento

Especialista explica como nutrição, exercícios e ajustes hormonais promovem perda de peso sustentável e bem-estar.

Enquanto 2025 se encerra, muitas pessoas refletem sobre metas de saúde e bem-estar não alcançadas. A ginecologista Yasmine Bader alerta que emagrecer de forma saudável vai além da dieta: envolve nutrição, exercícios e ajustes hormonais personalizados.

Por que o emagrecimento nem sempre é fácil

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e pós-graduanda em Emagrecimento e Ginecologia Endócrina, Yasmine Bader explica que a dificuldade em perder peso muitas vezes está relacionada a desequilíbrios hormonais.

“Condições como menopausa, alterações da tireoide, resistência insulínica e síndrome dos ovários policísticos (SOP) impactam diretamente o metabolismo e a capacidade de emagrecer”, afirma.

O papel da reposição hormonal no processo

Segundo Yasmine – que atua na Harmonia Feminina Clinic e possui curso em terapias injetáveis –, a reposição hormonal individualizada favorece um emagrecimento saudável.

“O tratamento ideal envolve orientação nutricional e atividade física regular, bem como ajustes hormonais. Na nossa clínica, temos vários protocolos, sendo alguns focados no emagrecimento e outros no ganho de massa magra, além de todas as reposições necessárias para equilibrar a paciente. Tudo é pensado seguindo o tripé: estética, saúde e bem-estar”, detalha.

Tratamento individualizado para cada corpo

O emagrecimento saudável prioriza a perda gradual de peso, preservando massa magra e regulando o metabolismo. “Não é sobre emagrecer a qualquer custo, é sobre cuidar do seu corpo como um templo”, explica a médica.

Ela enfatiza que a reposição hormonal não é uma solução mágica. O médico prescreve cada tratamento após avaliar clinicamente a paciente, analisar exames laboratoriais e estudar sua rotina.

“Nada de achismo: é saúde com ciência. Somente uma abordagem individualizada pode orientar a decisão sobre quais substâncias aplicar, em que doses e por qual via. Por isso, meus protocolos não são ‘receita de bolo’ e sim pensados para objetivos diferentes: foco em definição e performance; emagrecimento com saúde e disposição; fortalecimento do sistema imune e equilíbrio hormonal. Cada prescrição é pensada para um propósito”, finaliza.

