Consumidores reservam mensalmente um valor para seus hobbies e produtos deste universo

De filmes que dominaram o cinema mundial a franquias de games que viraram fenômenos culturais, a cultura geek deixou de ser nicho e se tornou um dos pilares mais influentes do entretenimento atualmente. Uma pesquisa inédita da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que mais da metade dos entrevistados (51%) reservam mensalmente um valor para seus hobbies e produtos deste universo, sendo que destes, 73% destinam até R$300 para essas compras.

Quanto aos universos favoritos dos entrevistados, filmes e séries aparecem no topo (53%), seguidos por tecnologia (43%), games (38%) e animes (33%). Não à toa, entre os maiores gastos, se destacam streaming e assinaturas (57%), tecnologia e gadgets – dispositivos eletrônicos (31%), e livros e histórias em quadrinhos (29%).

Apesar da paixão, o entusiasmo nem sempre vem acompanhado de planejamento: 38% dos entrevistados admitem já ter se endividado por conta de compras ou experiências, enquanto 15% afirmam ter atrasado ou deixado de pagar contas básicas por este motivo.

“Os dados mostram que a relação do público com a cultura geek é muito emocional, e isso impacta diretamente o modo como ele consome. Entender estes hábitos é essencial para conseguir equilibrar o hobby e a organização financeira, evitando comprometer o orçamento”, conclui Laisse Francisco, especialista da Serasa em educação financeira.

Nerd x geek

Tradicionalmente, “nerd” é um termo associado a pessoas profundamente interessadas por temas acadêmicos, tecnológicos e intelectuais. Já o “geek” está mais ligado à cultura pop, tecnologia, games, quadrinhos, entre outros. Na prática, as duas identidades se misturam e se complementam, unindo paixão e conexão com a comunidade.

A pesquisa mostra que essa identidade carrega muito significado pessoal. 69% desse público afirmam que, hoje, “ser nerd” é motivo de orgulho, e 50% enxergam o consumo destes produtos como uma forma de expressar essa identidade.

Para os entrevistados, a imagem do nerd mudou com o tempo, 35% acreditam que o termo virou “mainstream”, ou seja, uma tendência. Além disso, 32% consideram que os nerds atuais são mais sociáveis do que os das gerações anteriores e 21% afirmam que eles são mais respeitados hoje. A identidade nerd também traz benefícios práticos para 71% dos respondentes que apontam que isso os ajudou a desenvolver habilidades úteis para o trabalho ou estudos.

“Nerd ou geek, cada pessoa tem no consumo uma forma de expressar quem é, e isso é parte essencial desse universo. A chave é garantir que essas escolhas caibam no orçamento, reforçando a importância de consumir com consciência, sem transformar a fonte de entretenimento em preocupação”, finaliza a especialista.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box com 501 entrevistados em todo o país, entre 30 de outubro e 10 de novembro de 2025. Margem de erro: 4,4 pontos percentuais.

