Queda

Júlio César, de 44 anos, não resistiu após cair da motocicleta durante a madrugada.

Um acidente de motocicleta deixou um homem morto na madrugada desta sexta-feira (12), na avenida Buriti, próximo à Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. A vítima foi identificada como Júlio César dos Santos Silva, de 44 anos.

Segundo os primeiros relatos, Júlio César seguia em uma motocicleta na companhia de uma mulher quando ambos caíram durante o trajeto. Ele estaria na garupa do veículo e não resistiu aos ferimentos ainda no local.

A mulher que conduzia a moto foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela sobreviveu, mas não teve identidade revelada, e o estado de saúde também não foi informado.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo durante a madrugada. A polícia deve investigar como a queda ocorreu e se outro veículo pode ter contribuído para o acidente que terminou com a morte de Júlio César.

