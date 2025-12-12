Novo concurso

Governador sanciona reajuste da data-base e anuncia modernizações no Ipaam durante celebração dos 30 anos do órgão.

Manaus (AM) – O concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) será lançado até o fim de dezembro, com 140 vagas, após 18 anos sem seleção. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12) pelo governador Wilson Lima, durante evento comemorativo pelos 30 anos do órgão.

A banca organizadora será o Cebraspe, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. As vagas vão reforçar áreas estratégicas como licenciamento ambiental, fiscalização, geoprocessamento, tecnologia da informação e regularização fundiária.

Reajuste da data-base dos servidores

O governador também sancionou o reajuste da data-base dos servidores do Ipaam. Os 133 servidores ativos terão aumento de 5,53% a partir de 1º de janeiro de 2026, recompensando carreiras essenciais ao monitoramento e licenciamento ambiental no estado.

Segundo Wilson Lima, decisões técnicas do Ipaam interferem diretamente no avanço de obras e investimentos no Amazonas. Por isso, a valorização profissional e a ampliação do quadro de servidores são prioridades.

Valorizar equipes e melhorar o atendimento

A analista ambiental Thereza Melo, servidora há três décadas, destacou que a chegada de novos profissionais vai fortalecer todas as frentes do instituto, especialmente licenciamento, fiscalização, monitoramento e educação ambiental.

A solenidade reuniu o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço; o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz; além de parlamentares e autoridades estaduais.

Projetos entregues na celebração dos 30 anos

Cheques Verdes do Floresta+ Amazônia

Durante o evento, produtores rurais receberam simbolicamente os Cheques Verdes do Projeto Floresta+ Amazônia. Nesta etapa, 525 produtores do estado serão beneficiados, com repasses estimados em R$ 2,6 milhões no primeiro trimestre de 2026.

O produtor Jones Bentes, contemplado por manter área preservada, celebrou a iniciativa e destacou o apoio governamental como essencial para práticas sustentáveis.

Totens do Ipaam Digital e nova recepção

Como parte da transformação digital, foram entregues os primeiros totens de autoatendimento do Ipaam Digital. Os equipamentos permitem emitir documentos com QR Code e funcionar em áreas de baixa conectividade, reduzindo etapas manuais e ampliando o acesso aos serviços ambientais.

A nova recepção do Ipaam também foi inaugurada, oferecendo mais acessibilidade, organização do fluxo de atendimento e conforto aos usuários.

Atualização das regras de reposição florestal

O governo anunciou ainda a Portaria Ipaam nº 162/2025, que atualiza as normas de reposição florestal. A medida corrige distorções antigas, reduz custos para quem atua legalmente e alinha o Amazonas às práticas mais modernas do país, fortalecendo o licenciamento ambiental e a segurança jurídica para o setor produtivo.

