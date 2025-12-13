Encontro

Encontro em Manaus fortalece diálogo com o interior e define prioridades do Amazonas.

Mais de 30 prefeitos, além de ex-prefeitos e lideranças do interior do Amazonas se reuniram na manhã deste sábado (13), em Manaus, com o senador Omar Aziz, em um encontro voltado ao diálogo político e ao planejamento estratégico para o próximo ano. A reunião ocorreu na residência do senador e teve como foco principal a construção de uma agenda conjunta para 2026, a partir das realidades e demandas dos municípios amazonenses.

O encontro reuniu lideranças de diferentes regiões do estado, que buscaram Omar Aziz para discutir investimentos, articulações institucionais e a necessidade de fortalecimento do interior nas decisões políticas nacionais. Ao longo da conversa, os prefeitos apresentaram dificuldades enfrentadas em áreas como infraestrutura, saúde, educação, logística e financiamento de políticas públicas, além de apontarem prioridades para o próximo ciclo orçamentário.

Omar destacou a importância do diálogo permanente com os gestores municipais e reforçou que o planejamento antecipado é fundamental para garantir resultados concretos. Segundo o senador, ouvir quem está na ponta, lidando diretamente com a população, é essencial para construir soluções duradouras e políticas públicas eficazes. O parlamentar também ressaltou o papel dos prefeitos na consolidação de um projeto de desenvolvimento que leve em conta as especificidades do Amazonas.

Ao final do encontro, ficou pactuado que novas rodadas de diálogo deverão ocorrer ao longo de 2026, com o objetivo de consolidar propostas e alinhar estratégias para o futuro político e administrativo do Amazonas.

