Manaus (AM) – Mais de 50 mil candidatos participam neste domingo (14/12) das provas do concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 100 vagas para chamamento imediato, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.

Provas e horários

A prova objetiva será aplicada em dois turnos:

Manhã: 8h às 12h (portões abertos às 6h30 e fechados às 7h30, início às 8h)

8h às 12h (portões abertos às 6h30 e fechados às 7h30, início às 8h) Tarde: 15h às 18h (portões abertos às 13h30 e fechados às 14h30, início às 15h)

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 22 de janeiro de 2026, e a prova discursiva será aplicada em 1º de março de 2026.

O último concurso da Aleam foi realizado em 2011, pelo Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), oferecendo 132 vagas.

Cargos disponíveis

O concurso 2025 contempla diversas áreas, entre elas:

Analista de Controle; Assessor Jurídico; Procurador; Administrador; Analista de Redes e Comunicação de Dados; Analista de Sistemas; Assistente Social; Bibliotecário; Cientista Político; Contador; Designer Gráfico; Economista; Educador Físico; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Historiador; Intérprete de Libras; Jornalista; Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral); Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Programador; Redator; Assistente Técnico Administrativo; Cinegrafista; Produtor de Imagem; Editor; Fotógrafo; Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores; Técnico em Produção Audiovisual; Técnico de Manutenção de Computadores; Técnico de Rede.

Documentos e orientações

Candidatos devem levar:

Caneta esferográfica azul ou preta, em material transparente

Documento de identidade original com foto

Cartão de confirmação de inscrição

Recomenda-se levar água sem rótulo e lanches em recipiente transparente. Todos os eletrônicos devem ser recolhidos e lacrados em envelope fornecido pelo fiscal. A entrada será proibida após o fechamento dos portões.

Cronograma do concurso

8/12/2025 – Divulgação dos locais de prova

14/12/2025 – Prova objetiva e redação (cargos específicos)

16/12/2025 – Divulgação do gabarito preliminar

17 a 18/12/2025 – Recursos contra o gabarito preliminar

22/1/2026 – Gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva

23 a 26/1/2026 – Recursos contra o resultado preliminar

5/2/2026 – Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para provas práticas e discursivas

1/3/2026 – Prova discursiva (cargos específicos)

