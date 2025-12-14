Manaus (AM) – Mais de 50 mil candidatos participam neste domingo (14/12) das provas do concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 100 vagas para chamamento imediato, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.
Provas e horários
A prova objetiva será aplicada em dois turnos:
- Manhã: 8h às 12h (portões abertos às 6h30 e fechados às 7h30, início às 8h)
- Tarde: 15h às 18h (portões abertos às 13h30 e fechados às 14h30, início às 15h)
O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 22 de janeiro de 2026, e a prova discursiva será aplicada em 1º de março de 2026.
O último concurso da Aleam foi realizado em 2011, pelo Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), oferecendo 132 vagas.
Cargos disponíveis
O concurso 2025 contempla diversas áreas, entre elas:
Analista de Controle; Assessor Jurídico; Procurador; Administrador; Analista de Redes e Comunicação de Dados; Analista de Sistemas; Assistente Social; Bibliotecário; Cientista Político; Contador; Designer Gráfico; Economista; Educador Físico; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Historiador; Intérprete de Libras; Jornalista; Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral); Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Programador; Redator; Assistente Técnico Administrativo; Cinegrafista; Produtor de Imagem; Editor; Fotógrafo; Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores; Técnico em Produção Audiovisual; Técnico de Manutenção de Computadores; Técnico de Rede.
Documentos e orientações
Candidatos devem levar:
- Caneta esferográfica azul ou preta, em material transparente
- Documento de identidade original com foto
- Cartão de confirmação de inscrição
Recomenda-se levar água sem rótulo e lanches em recipiente transparente. Todos os eletrônicos devem ser recolhidos e lacrados em envelope fornecido pelo fiscal. A entrada será proibida após o fechamento dos portões.
Cronograma do concurso
- 8/12/2025 – Divulgação dos locais de prova
- 14/12/2025 – Prova objetiva e redação (cargos específicos)
- 16/12/2025 – Divulgação do gabarito preliminar
- 17 a 18/12/2025 – Recursos contra o gabarito preliminar
- 22/1/2026 – Gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva
- 23 a 26/1/2026 – Recursos contra o resultado preliminar
- 5/2/2026 – Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para provas práticas e discursivas
- 1/3/2026 – Prova discursiva (cargos específicos)
