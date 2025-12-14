São Gabriel da Cachoeira

Gerônimo “Mondragon” dos Santos desapareceu durante banho em praia de São Gabriel da Cachoeira.

O ex-lutador de MMA e atual subsecretário de Segurança Pública do município de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, está desaparecido desde a manhã de sábado (13), após mergulhar no Rio Negro, em uma praia da cidade localizada no interior do Amazonas.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira e por familiares. Segundo relatos, Gerônimo tomava banho no rio quando desapareceu. Desde então, equipes seguem mobilizadas em buscas na região.

O irmão do subsecretário, Feliciano Borges Neto, usou as redes sociais para comunicar o ocorrido e lamentar o desaparecimento. “Hoje aconteceu uma tragédia na minha vida. Meu querido irmão Gerônimo Mondragon foi tomar banho na praia do Rio Negro e está desaparecido”, escreveu. Na manhã deste domingo (14), ele informou que as buscas continuam.

Diante da situação, a prefeitura anunciou o adiamento de um evento que seria realizado no fim de semana. Em nota oficial, o município informou que a chegada do Papai Noel, prevista para sábado (13), foi transferida para o próximo final de semana em respeito ao desaparecimento do subsecretário, conhecido como Mondragon.

