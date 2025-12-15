Violência

Vítima de 42 anos foi atingida com uma facada na barriga durante confusão na avenida Barcelos, no bairro Presidente Vargas.

Um homem em situação de rua, identificado como Eliton Belém, de 42 anos, foi esfaqueado durante uma briga envolvendo outras pessoas em situação de rua, na avenida Barcelos, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus, na noite de domingo (14).

Segundo a Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma discussão com o suspeito, que sacou uma arma branca e desferiu uma facada na barriga de Eliton Belém. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Eliton foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso como tentativa de homicídio.

