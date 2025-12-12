Prisão

A vítima estava em frente a uma lanchonete quando foi atacada pelos autores.

Os irmãos Davison Santos de Matos, 30, e Danilo Santos de Matos, 38, tiveram a prisão preventiva cumprida na quinta-feira (11). Eles são apontados como autores do homicídio de Leandro Melo de Lima, 43 anos, morto a golpes de faca na madrugada de 25 de março deste ano, na rua Alberto Rangel, bairro Compensa, zona oeste.

Discussão antes do crime

Momentos antes de ser atacado, Leandro estava em frente a uma lanchonete quando se desentendeu com os suspeitos. Durante o conflito, ele teria dado um tapa no rosto de Danilo. Após o desentendimento, Danilo foi até sua residência e retornou acompanhado do irmão, Davison, que estava armado com uma faca.

Ataque registrado por câmeras

As investigações apontam que o ataque foi cometido por Davison. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da área e posteriormente confirmada por testemunhas que presenciaram o crime.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo ao dar entrada na unidade.

Cumprimento das prisões

Os mandados de prisão preventiva, autorizados pela Justiça após solicitação da unidade responsável pela investigação, foram cumpridos na rua Yanomami, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

Davison Santos de Matos e Danilo Santos de Matos irão responder por homicídio qualificado e permanecem à disposição da Justiça.

Leia mais

Homem morre e mulher fica ferida em acidente na Bola da Suframa, em Manaus