Durante a agenda no município, o parlamentar anunciou que irá destinar R$ 1 milhão em emendas impositivas.

O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) esteve no município de Nhamundá, neste domingo, 14, onde participou da confraternização ‘Baile das Mulheres Vitoriosas’ realizada no Ginásio Edney Rocha. O evento reuniu lideranças comunitárias, mulheres empreendedoras e moradores da cidade.

Durante a agenda no município, o parlamentar anunciou que irá destinar R$ 1 milhão em emendas impositivas para a área da saúde em Nhamundá no ano de 2026, reforçando o compromisso com o fortalecimento da rede de atendimento e a melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Investir em saúde é garantir dignidade, cuidado e qualidade de vida para as pessoas. Nosso mandato tem esse compromisso com os municípios do interior, e Nhamundá está entre as nossas prioridades”, destacou Thiago Abrahim.

O deputado já destinou neste ano R$ 250 mil em emendas para a Colônia de Pescadores Z-48, de Nhamundá, voltados à aquisição de materiais permanentes.

Como resultado dessa emenda, em fevereiro, foi realizada a entrega de 200 rabetas aos trabalhadores da colônia, beneficiando diretamente pescadores da região e fortalecendo a atividade pesqueira, que é uma das principais fontes de renda do município.

“Meu compromisso é levar desenvolvimento e renda para todos os nossos municípios. A pesca é uma atividade essencial para a economia e sustento de milhares de famílias no Amazonas. Seguimos trabalhando para fortalecer esse setor com investimentos concretos”, concluiu o deputado.

Os investimentos anunciados reforçam a atuação do mandato voltada ao desenvolvimento social, econômico e à valorização das comunidades do interior do estado.

