Investimento fortalece pequenos produtores e gera capacitação no setor avícola

O vereador de Presidente Figueiredo, César Amaral (Republicanos), prioriza segurança alimentar e geração de renda por meio da avicultura.

Recentemente, Amaral apresentou na Câmara Municipal uma emenda parlamentar de R$ 253.965,00, voltada a investimentos no setor avícola local e à capacitação de pequenos empreendedores.

“Garantir o direito dos pequenos avicultores é uma das minhas missões como parlamentar de Presidente Figueiredo. Tenho trabalhado incansavelmente para que os pequenos agropecuaristas também tenham a oportunidade de produzir e gerar renda com o apoio do meu mandato”, destacou Amaral.

Entidade filantrópica

De acordo com o vereador, a emenda será destinada à entidade filantrópica Casulo, com repasse previsto para 2026.

O recurso permitirá aquisição de aves, compra de insumos, realização de treinamentos e oferta de assistência técnica.

Além disso, a iniciativa visa capacitar moradores interessados em investir na avicultura no município.

“Com os recursos da emenda, será possível investir tanto na estrutura do empreendimento quanto na qualificação dos avicultores. Esse investimento será essencial para o fortalecimento da avicultura e para o crescimento econômico local”, acrescentou Amaral.

O que é avicultura?

O avicultor é responsável pela criação de galinhas, patos e perus, com objetivo de produzir alimentos, principalmente carne e ovos, para consumo ou comercialização.

A atividade exige manejo adequado, alimentação correta, cuidados sanitários e gestão da produção. Ela é crucial tanto para o abastecimento do mercado quanto para o desenvolvimento da agropecuária local.

