Afeto

Estudo aponta, ainda, que importância do presente intencional é ainda mais acentuada no Norte

Uma pesquisa inédita sobre o ato de presentear no Brasil, realizado a pedido da Natura para a Consumoteca do antropólogo Michel Alcoforado, revelou que a valorização do afeto e a retomada dos encontros presenciais estão em alta, com a Região Norte liderando de forma intensa esse movimento. A região é também a que mais compra presentes de última hora, onde 37% atesta essa prática, o que coloca a praticidade e a conveniência como fatores essenciais na escolha. Para o nortista, o presente é visto como um vetor da presença, uma forma de celebrar esses laços que estão sendo ativamente retomados.

A pesquisa, que ouviu mais de 1.200 brasileiros, aponta uma tensão crescente na sociedade entre a praticidade das transferências bancárias e a necessidade de gestos de carinho. Nesse contexto, o presente físico ressurge como o “ativo de vínculo” mais valioso. A Natura responde a essa dinâmica com sua Campanha de Natal, propondo o conceito “P.I.X. Natura: Presente com Intenção de Xodó”, defendendo que a escolha intencional e a dedicação de tempo são elementos cruciais para fortalecer os laços.

A importância do presente intencional é ainda mais acentuada no Norte, onde os entrevistados se sentem mais próximos e conectados (34%, acima da média nacional de 20%) e onde 63% passaram a valorizar mais os encontros presenciais. Essa dinâmica reforça a reconexão das pessoas tanto com o núcleo próximo (Amigos e Familiares) como do central (cônjuges e filhos).

42% dos consumidores nortistas valorizam fatores sustentáveis. As fragrâncias marcantes também são um forte atrativo para 36% dos presenteadores do Norte, conectando-se ao papel da perfumaria como presente universal que equilibra atenção e reciprocidade. Em nível nacional, a perfumaria se mantém como a categoria de beleza mais forte para presentear, por demonstrar carinho e atenção, liderando em escolhas para parceiros e cônjuges.

(*) Com informações da assessoria