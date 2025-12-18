Insegurança

Câmeras de segurança registraram o momento do confronto

Uma mulher reagiu a um assalto à mão armada e trocou tiros com os criminosos na porta de sua casa na quarta-feira (17), em Içara, no sul de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a vítima foi atingida de raspão no rosto.

Imagens registradas mostram três homens com o rosto coberto e armados abordando um morador assim que ele chega em casa e abre o portão. A vítima foi rendida e colocada no chão do pátio, enquanto um dos suspeitos tenta entrar na residência.

A esposa do homem, que estava dentro de casa, percebeu a ação e reagiu, atirando contra os criminosos. Durante a troca de tiros, ela acabou atingida de raspão no rosto e, posteriormente, foi rendida.

Fuga

De acordo com a PMSC, os criminosos fugiram em um veículo, que foi abandonado posteriormente em outra via da cidade. A vítima recebeu atendimento médico em um hospital, e a arma de fogo que estava na residência foi levada pelos assaltantes.

As polícias Civil e Científica foram acionadas para investigar e periciar o caso. As imagens da câmera de segurança da casa foram recolhidas e anexadas ao registro policial.

