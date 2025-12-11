Um assaltante ainda não identificado foi espancado por moradores após tentar roubar uma família na Rua B6, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na noite de quarta-feira (10).
O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a família chega em casa, incluindo uma idosa com dificuldade de mobilidade. Em seguida, o suspeito armado se aproxima em uma motocicleta e anuncia o assalto, exigindo os celulares e obrigando as vítimas a desbloquearem os aparelhos.
Durante uma distração do criminoso, uma das vítimas reage e o imobiliza com a ajuda de outro familiar. Moradores que ouviram a confusão saem de suas casas e auxiliam na captura do assaltante.
A Polícia Militar foi acionada e informou que três disparos foram efetuados, mas ninguém foi atingido. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo e dois celulares.
O assaltante foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento. Após a alta, ele será levado à delegacia para os procedimentos legais.
