Flagrante

Crime foi registrado por câmeras de segurança

Um assaltante ainda não identificado foi espancado por moradores após tentar roubar uma família na Rua B6, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na noite de quarta-feira (10).

O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a família chega em casa, incluindo uma idosa com dificuldade de mobilidade. Em seguida, o suspeito armado se aproxima em uma motocicleta e anuncia o assalto, exigindo os celulares e obrigando as vítimas a desbloquearem os aparelhos.

Durante uma distração do criminoso, uma das vítimas reage e o imobiliza com a ajuda de outro familiar. Moradores que ouviram a confusão saem de suas casas e auxiliam na captura do assaltante.

A Polícia Militar foi acionada e informou que três disparos foram efetuados, mas ninguém foi atingido. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo e dois celulares.

O assaltante foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento. Após a alta, ele será levado à delegacia para os procedimentos legais.

