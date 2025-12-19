Prisão

Suspeito tentou fugir da abordagem, reagiu à ação policial e foi detido com drogas.

Manaus (AM) – Um homem de 39 anos foi preso na quinta-feira (18) após reagir a uma abordagem policial e tentar ferir agentes da Polícia Militar com uma faca, no beco Getsemani, no bairro Nazaré, no município de Barcelos, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o suspeito caminhava pela via quando percebeu a aproximação de uma viatura em patrulhamento e tentou fugir. Os militares realizaram o acompanhamento e, ao ser alcançado, o homem retirou uma faca da cintura e avançou contra a equipe.

Os policiais conseguiram conter o suspeito e apreender a arma branca. Durante a revista, também foram encontradas porções de entorpecentes em posse dele.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Barcelos junto com o material apreendido. Segundo a polícia, ele permanecerá custodiado na carceragem do 75º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça.

