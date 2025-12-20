bairro Zumbi

Câmeras registram momento em que suspeito ainda não identificado ataca duas pessoas; vítimas foram hospitalizadas e agressor fugiu.

Um frentista e um motociclista foram atacados a faca em um posto de combustíveis no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. O crime foi registrado por câmeras de segurança e, segundo a legenda do vídeo, o suspeito estaria em surto.

As imagens mostram o frentista sendo atingido no abdômen e nas costas de forma repentina. Em seguida, o agressor corre em direção ao motociclista, desferindo ao menos cinco golpes na direção do pescoço, fazendo a vítima cair da moto. Após o ataque, o suspeito fugiu sem deixar pistas.

Até o momento, não há boletins médicos sobre o estado de saúde das vítimas, nem informações sobre o paradeiro do agressor.

