Criminosos executaram a tiros David Almeida Martins, de 24 anos, na noite deste sábado (20), por volta das 23h, na rua Virgílio Ferreira, no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Durante o ataque, uma criança de seis anos foi baleada na perna e permanece internada.

Segundo a Polícia Civil, seis homens armados perseguiram o jovem em três motocicletas. Ao perceber a aproximação dos suspeitos, David tentou escapar e entrou em uma casa próxima. No entanto, os criminosos invadiram o imóvel logo em seguida.

Dentro da residência, os suspeitos dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Além disso, durante a ação criminosa, um dos tiros atingiu a perna da criança, que estava na casa no momento do ataque.

Após o crime, moradores socorreram a criança e a levaram ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, no bairro Compensa. Em seguida, a equipe médica transferiu a vítima para o HPS Joãozinho, onde ela recebe atendimento especializado. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Por fim, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Até agora, a polícia não identificou os suspeitos.

Outros crimes na capital

Ainda no sábado, a polícia registrou outros dois homicídios em Manaus. No bairro Nova Cidade, agentes encontraram o corpo de José de Souza Lira, de 77 anos, dentro da própria casa. Segundo informações preliminares, a vítima morava sozinha e criminosos levaram objetos pessoais. A autoria, porém, segue desconhecida.

Já no bairro Raiz, criminosos mataram Felipe da Silva Benacon, de 41 anos, na avenida Silves. Além do assassinato, os suspeitos roubaram o celular, botas de trabalho e dinheiro da vítima. Diante disso, a polícia investiga o caso como latrocínio.

