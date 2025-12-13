Assassinato

Vítima conhecida como “Bélgica” foi atingida por vários disparos na cabeça e morreu no local.

Manaus (AM) – Um homem conhecido apenas pelo apelido de “Bélgica” foi executado com mais de 10 tiros na manhã deste sábado (13) no Centro Social Urbano (CSU) da Compensa 2, localizado na Zona Oeste da capital amazonense. A identidade oficial da vítima não foi divulgada.

Segundo informações, o homem foi atingido por vários disparos na região da cabeça e morreu antes de receber atendimento médico. A execução ocorreu em plena via pública, causando pânico entre pessoas que estavam nas proximidades.

Relatos iniciais apontam que a vítima estava sentada quando foi abordada de forma repentina por criminosos armados. Após os disparos, os suspeitos fugiram, e ainda não há confirmação se utilizaram carro ou motocicleta na ação. A perícia encontrou ao menos 13 cápsulas de munição espalhadas pelo local, o que reforça a violência do ataque.

A Polícia Militar isolou a área e colheu informações com testemunhas. Há relatos não oficiais de que o homem possuía antecedentes criminais e seria suspeito de envolvimento em outros delitos, inclusive na morte de uma mulher grávida, porém essas informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

O caso ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai apurar autoria e motivação do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

