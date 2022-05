Após ameaças, “Zomp” é executado a tiros em Manaus

Manaus (AM) – O detento do semiaberto, Anderson Luiz da Silva, vulgo “Zomp”, de 41 anos, tentou fugir da morte, mas os criminosos alcançaram e o executaram com mais de cinco tiros na noite desta quarta-feira (12), na Feira do bairro Santo Antônio, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações que as testemunhas repassaram para os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Zomp estava no local e ao perceber que os criminosos estavam vindo em sua direção, ainda tentou fugir, mas os suspeitos não tiveram piedade e dispararam contra a vítima.

Testemunhas ainda tentaram socorrer Anderson, mas ele agonizou até a morte no meio da feira. Zomp era conhecido na área onde morreu e era morador do São Raimundo, bairro vizinho.

Ele usava tornozeleira eletrônica e tinha passagem por tráfico de drogas. Segundo os policiais, a vítima vinha recebendo ameaças de morte nas últimas semanas.

A equipe da 5ª Cicom acionou o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime, que pode ter relação com o envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas.

