Suspeito de roubar moto é morto por justiceiro durante fuga em Manaus

Manaus (AM) – Elissandro Lucena de Oliveira, de 19 anos, suspeito de roubar uma motocicleta, foi morto a tiros enquanto fugia após cometer o crime no Conjunto Ben Hur, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte, na manhã desta terça-feira (10).

Um justiceiro, percebeu a atitude do homem e de mais dois comparsas. Ele disparou em direção ao trio, atingindo, fatalmente, um deles.

Segundo os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tudo começou no conjunto Vila Nova, quando o trio de criminosos teria abordado uma mulher que saía de casa para trabalhar em sua motocicleta. Os suspeitos chegaram a agredir a vítima e fugiram com o veículo.

A mulher havia instalado um sistema de rastreamento de GPS no veículo e acionou a equipe responsável. A empresa, então, bloqueou a motocicleta, que parou no meio do caminho e impossibilitou a fuga.

Diante do bloqueio, o trio decidiu fugir a pé, no entanto, um justiceiro avistou os suspeitos e disparou contra eles. Os tiros atingiu Elissandro, que morreu no local. Já os outros comparsas conseguiram fugir e estão sendo procurados pela 13ª Cicom. Após os disparos, o pistoleiro fugiu do local sem ser identificado.

O caso foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do suspeito.

