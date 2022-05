Lavador de carros é morto a tiros em praça no Iranduba

Iranduba (AM) – No interior, a praça pública é um dos locais mais frequentados pelos moradores, já em Iranduba, o local virou uma verdadeira cena de crime. O lavador de carros, Abraão de Alencar Fernandes, 20 anos, foi morto a tiros na Praça dos Três Poderes, na noite desta segunda-feira (9).

Segundo testemunhas, Abraão estava na praça, quando criminosos pararam o carro na rua ao lado, desceram do veículo e foram em direção ao lavador de carro.

Sem chance de fuga ou defesa, a vítima foi alvejada a tiros na frente dos frequentadores da praça. Os moradores logo reconheceram que se tratava do lavador de carros e avisaram a família do jovem.

Em Boletim de Ocorrência, a mãe relatou que foi informada por vizinhos e pelo filho mais novo, que Abraão foi atacado e morto a tiros.

O 31º Distrito Interativo de Polícia (DIP) esteve no local e acionou as equipes do Instituto de Criminalística (IC), para perícia, e Instituto Médico Legal (IML), para remoção do corpo.

Iranduba é município mais violento do AM

Nos últimos meses, Iranduba vem apresentando um alto índice de homicídios e quando se fala em morte violentas é o primeiro do ranking no Amazonas. Somente nos três primeiros meses já foram registradas 15 mortes.

O dado significa um aumento de 114,29% no número de mortes por armas de fogo ou branca se comparado com o primeiro trimestre de 2021, que contabilizou apenas sete homicídios no município. Se o dado for comparado com o primeiro trimestre de 2020, Iranduba contabilizou em 2022 um aumento de 400% no número de assassinatos.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vulgo ‘PG’ é preso por vários crimes hediondos em Iranduba

Jovem desenvolve sua paixão pela escrita em Iranduba

Jovem morre durante troca de tiros contra a PM em Iranduba