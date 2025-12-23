Investimento

Estado registra avanço industrial, geração de empregos e expansão no comércio exterior

O Governo do Amazonas encerra 2025 com avanços significativos na economia, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

O desempenho do estado ao longo do ano destacou investimentos industriais, geração de empregos, recordes no Polo Industrial de Manaus e expansão do comércio exterior.

Investimentos

No período, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam) aprovou 320 projetos industriais, totalizando mais de R$ 7,9 bilhões em investimentos e gerando 9,1 mil empregos, incluindo novas vagas e realocação de mão de obra.

Entre 2019 e 2025, foram 1.704 projetos aprovados, com R$ 64,3 bilhões investidos e expectativa de 81,2 mil postos de trabalho. A Zona Franca de Manaus manteve papel central na economia estadual.

De janeiro a outubro de 2025, o Polo Industrial de Manaus atingiu faturamento recorde de US$ 34 bilhões, um aumento de 6,04% em relação ao mesmo período de 2024, o que reforça a indústria como motor econômico do estado.

O mercado de trabalho apresentou resultados positivos. O Sine Amazonas registrou seu melhor desempenho em cinco anos, inserindo mais de 2,2 mil trabalhadores no mercado formal, alta de 87,39% em relação a 2024.

Além disso, o programa Sine Primeiro Emprego ampliou oportunidades para jovens, oferecendo capacitação e certificação profissional.

Economia criativa e eventos culturais

A economia criativa do estado também cresceu. Até novembro, o artesanato amazonense movimentou R$ 6,77 milhões.

Durante o Festival de Parintins, em julho, o setor faturou R$ 2,3 milhões, gerando renda e visibilidade aos artesãos locais.

O comércio exterior do Amazonas movimentou US$ 15,7 bilhões em 2025. Os dados reforçam a inserção do estado no mercado internacional e consolidam a base industrial local.

O crescimento econômico se refletiu no Produto Interno Bruto (PIB). Conforme estimativas da Sedecti, o PIB do Amazonas subiu de R$ 108,1 bilhões em 2019 para R$ 179,8 bilhões em 2025, aumento de 66%.

Novas políticas e planejamento estratégico

No âmbito institucional, o governo lançou o Plano Estadual de Bioeconomia, apresentado durante a COP30 em Belém, e disponibilizou a 35ª edição do Anuário Estatístico do Amazonas em formato digital e interativo, ampliando o acesso a dados econômicos e sociais. Para o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa:

“Encerramos 2025 com resultados históricos porque adotamos políticas públicas que fortalecem o ambiente de negócios, atraem investimentos e geram emprego e renda em todo o Amazonas, conforme orientação do governador Wilson Lima”, afirma.

A agenda econômica do ano incluiu a sanção de nova legislação de incentivo à bioeconomia, publicação de materiais técnicos como Amazonas em Mapas, apoio a projetos produtivos sustentáveis, ampliação da rede do Sine Amazonas, fortalecimento do comércio exterior e definição de prioridades no Plano de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira.

