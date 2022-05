Descoberta de cegueira de cantor do Black Eyed Peas repercute na web

O Black Eyed Peas voltou a movimentar a internet, chegando aos assuntos mais comentados do Twitter, por conta de uma descoberta de diversos fãs sobre Apl. de.Ap.

O filipino-americano é cego e sua condição passou despercebida durante todos esses anos. O assunto veio à tona após inúmeros influenciadores do Tik Tok passarem a comentar sobre a condição especial do cantor, que tem nistagmo, uma doença ocular que causa oscilações involuntárias e repetitivas dos olhos.

No Twitter, diversos usuários expressaram o choque com a descoberta.

Veja o vídeo:

Além de Black Eyed Peas estar entre os assuntos mais comentados dos momentos, os usuários resgataram dois vídeos que contam um pouco mais sobre a condição do cantor. No primeiro, Will I Am explica a doença de seu parceiro durante uma entrevista.

Já no segundo, é possível ver como os integrantes da banda ajudavam Apl.de.Ap a se guiar no palco e não se perder dos demais. A publicação detalha todos os passos dos cantores do grupo auxiliando o companheiro.

