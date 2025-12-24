Trânsito

Detran-AM intensifica fiscalização em Manaus e região até 1º de janeiro para reduzir acidentes no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou, na noite de terça-feira (23), a Operação Final do Ano Seguro 2025, que segue até 1º de janeiro de 2026. Com isso, a ação busca reforçar a segurança viária e salvar vidas durante o período de festas.

Além disso, a operação ocorre em todas as zonas de Manaus e na Região Metropolitana, com a atuação de mais de 120 agentes de trânsito.

O principal objetivo, portanto, é reduzir acidentes, com ou sem vítimas fatais, e conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre boas práticas no trânsito, como não dirigir após consumir álcool e respeitar as leis.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, a ação tem caráter educativo.

“A ideia do Detran não é punir ninguém, mas sim trazer paz no trânsito. Para isso, a população precisa ter consciência de que álcool e direção não combinam. Da mesma forma, o motociclista deve usar capacete, e o pedestre precisa ter atenção ao atravessar a rua. Por isso, pedimos a contribuição da população para que possamos ter um Natal tranquilo, seguro e um Ano Novo de paz”, afirmou.

Estratégia

De acordo com o diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan, a intensificação da fiscalização segue um planejamento estratégico.

“Atualmente, contamos com mais de 120 agentes nas ruas, posicionados em pontos estratégicos. Além disso, atuaremos até o final do ano em todas as vias de Manaus e em algumas cidades do interior. Dessa forma, o Detran Amazonas estará presente para proteger a vida de todos que fazem parte desse mecanismo vivo que é o trânsito”, explicou.

Por fim, a secretária executiva adjunta de assistência da SES-AM, Mônica Melo, destacou os reflexos da operação na saúde pública.

“Para a Secretaria de Saúde, é fundamental que motoristas e motociclistas entendam a importância do cuidado no trânsito e do uso dos equipamentos de proteção obrigatórios. Assim, a ação contribui para que, neste final de ano, as pessoas possam aproveitar o Natal e o Ano Novo com segurança e sem acidentes”, declarou.

