Tempo

Prefeitura atende desabamento, infiltração e rompimentos de bueiros nesta véspera de Natal

A Prefeitura de Manaus atendeu quatro ocorrências até as 15h desta quarta-feira (24) em razão da forte chuva que atingiu a cidade. As demandas chegaram por meio do Disque 199, canal direto da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros mais atingidos foram Santa Etelvina, com 77 mm de chuva, Puraquequara, com 60 mm, Redenção, com 48 mm, Colônia Antônio Aleixo, com 46 mm, e Santa Luzia, com 41 mm.

Após o registro das ocorrências, as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), seguiram para as áreas afetadas. Dessa forma, os agentes atuaram rapidamente para reduzir os impactos causados pelo temporal.

Entre os atendimentos registrados, houve uma infiltração na zona Oeste, um desabamento de residência na zona Sul e, além disso, dois rompimentos de bueiros na zona Leste.

Canal de atendimento 24 horas

Em caso de necessidade, os moradores podem acionar o Disque 199 para solicitar assistência imediata. O serviço funciona de forma ininterrupta e recebe os chamados diretamente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Enquanto isso, a Prefeitura segue monitorando a previsão do tempo e, se necessário, divulgará novas atualizações.

Recomendações para a população

Diante da previsão de mais chuvas, a Defesa Civil orienta que os moradores se preparem e adotem medidas preventivas. Por isso, evite o acúmulo de água parada para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Além disso, ao trafegar por vias alagadas, reduza a velocidade, mantenha distância segura do veículo à frente e, sempre que possível, utilize rotas alternativas para evitar riscos.

Leia mais: Manaus amanhece sob forte chuva e entra em alerta de risco nesta véspera de Natal