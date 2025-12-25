EUA

Presidente dos EUA publicou votos de boas festas no Truth Social e voltou a criticar opositores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem de Natal em sua rede social Truth Social, nesta quinta-feira (25), combinando votos de boas festas com ataques políticos.

Trump desejou “feliz Natal a todos, incluindo a escória da esquerda radical”, e acusou seus adversários de tentarem “destruir nosso país”, sem sucesso.

“Não temos mais fronteiras abertas, homens em esportes femininos, ‘transgênero para todos’ ou fraca aplicação da lei”, escreveu o presidente.

Economia e segurança entram no discurso

Na publicação, Trump também destacou dados econômicos e de segurança. Ele citou crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,3%, recordes no mercado de ações, queda na criminalidade e fortalecimento da segurança nacional.

Além disso, afirmou que as tarifas adotadas por seu governo geraram “trilhões” em prosperidade para o país.

Trump encerrou a mensagem com a frase: “Somos respeitados novamente, talvez como nunca antes. Deus abençoe a América!!!”.

Trump participa de evento do Rastreador do Papai Noel

Antes do Natal, Trump e a primeira-dama, Melania Trump, participaram do tradicional evento do Rastreador do Papai Noel do NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte).

Na quarta-feira (24), o casal respondeu por telefone a perguntas de crianças sobre a viagem do Papai Noel pelo mundo. O evento chegou à sua 70ª edição e se tornou uma tradição acompanhada globalmente.

Conversas com crianças marcam tradição anual

Durante as ligações, crianças perguntaram quando o Papai Noel chegaria às suas cidades, se deveriam deixar biscoitos e por que um rastreador era necessário.

“Queremos garantir que ele não esteja infiltrado, que não estejamos infiltrando um Papai Noel mau em nosso país”, disse Trump, em tom de brincadeira, a um menino de 4 anos. Em seguida, afirmou que o Papai Noel é bom e que “ama” a criança.

Ao conversar com Spencer, de 10 anos, do estado de Washington, que disse querer um Kindle de Natal, Trump respondeu que ela devia ser “uma pessoa com QI elevado”.

“Precisamos de mais pessoas com QI elevado no país”, declarou.

Atuação do NORAD

O NORAD é uma operação conjunta das forças armadas dos Estados Unidos e do Canadá. O comando é responsável pela defesa do espaço aéreo da América do Norte e organiza anualmente a simulação da rota do Papai Noel.

*Com informações da CNN

