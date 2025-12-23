Tarifaço

Presidente destaca melhora na relação com Donald Trump e fechamento positivo do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça-feira (23) que a tarifa de 40% aplicada pelos Estados Unidos (EUA) sobre produtos brasileiros acabou sendo “irrelevante” para o Brasil.

De acordo com ele, as discussões sobre o tema também ajudaram a estreitar sua relação com o líder norte-americano, Donald Trump. Para Lula, o episódio é um dos sinais de que o ano “terminou bem” para o país.

“O ano termina bem, o preço do alimento está caindo, as pessoas estão voltando a acessar coisas que ficaram mais caras. Mesmo a taxação que os Estados Unidos fizeram contra o Brasil terminou sendo irrelevante. Quando muita gente imaginava que eu e o Trump ia entrar em guerra, nós terminamos virando amigos”, disse o presidente durante cerimônia no Palácio do Planalto.

Crise diplomática e Lei Magnitsky

A relação entre Brasil e Estados Unidos atingiu seu ponto mais crítico entre julho e agosto, quando Washington anunciou tarifas sobre produtos brasileiros.

Na época, Trump e aliados criticavam o julgamento do processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão.

Em julho, o governo norte-americano também aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, alegando que ele teria autorizado “prisões preventivas arbitrárias” e atuado para restringir a liberdade de expressão no país.

No dia 12 de dezembro, Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, foram retirados da lista de sanções.

Aproximação entre Lula e Trump no final do ano

Em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, Lula e Trump se encontraram, e o republicano afirmou que entre eles houve uma “química excelente”.

Já no início de dezembro, após uma ligação com Lula, Trump reiterou seu apreço pelo presidente brasileiro.

“Tivemos uma ótima conversa, falamos sobre comércio, falamos sobre sanções porque, como vocês sabem, eu impus sanções, que têm a ver com certas coisas que aconteceram […] tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele. Tivemos boas reuniões, como vocês sabem, e tivemos uma conversa muito boa hoje, sim”, disse Trump.

