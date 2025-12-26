Iniciativa

Plataforma educacional da Btracer vai capacitar profissionais em ESG e Indústria 4.0 com gamificação e inteligência artificial

Uma startup amazonense foi selecionada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para desenvolver uma plataforma educacional voltada à indústria. A seleção aconteceu por meio do Programa Aliança Educacional 2025, que promove inovação na educação profissional e superior por meio de parcerias entre o SENAI e startups de base tecnológica.

Ao todo, 142 projetos foram submetidos em todo o Brasil, com apenas dois escolhidos para a etapa final de desenvolvimento: um do Amazonas, da Btracer, e outro de Minas Gerais, da Territorius. A Btracer é a primeira SpinOff do Norte a receber investimento e possui histórico de inovação aberta com grandes multinacionais.

Segundo o CEO da Btracer, Expedito Belmont, a escolha de uma startup amazonense fortalece toda a comunidade tecnológica e abre portas para o setor de inovação do estado.

“Não somos apenas consumidores de tecnologia, mas produtores de inovação capazes de competir com o mercado e transformar, mostrando que o Amazonas pode liderar na educação tecnológica e na agenda de sustentabilidade”, destacou.

O que é o projeto

Foto: Divulgação

A startup ficou responsável por desenvolver a plataforma EcoTech – Capacitação ESG na Indústria 4.0 com Gamificação e IA, voltada à formação de profissionais com competências em sustentabilidade industrial.

A solução integra inteligência artificial, Web3 e gamificação, criando uma economia virtual baseada em Green Coins, com trilhas de aprendizado, desafios práticos e um tutor virtual para desenvolver habilidades em ESG.

Os testes da plataforma serão realizados na unidade do SENAI de Maceió/AL, com apoio do HUB SENAI, espaço de inovação que funciona como laboratório de experimentação e colaboração, favorecendo a integração com consultores e investidores do setor tecnológico.

(*) Com informações da assessoria

