Pesquisa

Pesquisa do Paraná Pesquisas mostra avanço do senador após apoio formal de Jair Bolsonaro e aponta empate técnico no segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro deixou de ocupar um papel secundário e passou a integrar o centro do cenário eleitoral de 2026.

A pesquisa nacional do instituto Paraná Pesquisas, realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro, mostra que o parlamentar registrou crescimento nas intenções de voto após ser oficializado como o nome do bolsonarismo na disputa pelo Palácio do Planalto.

Com isso, a distância em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva diminuiu e o cenário de segundo turno passou a indicar empate técnico.

Pesquisa indica salto nas intenções de voto

Na simulação de primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparece com 27,8% das intenções de voto, enquanto Lula soma 37,6%.

Embora o presidente ainda lidere, a vantagem caiu para menos de dez pontos percentuais. Em levantamentos anteriores, a diferença era maior.

Por outro lado, em outubro, quando Flávio ainda não figurava como candidato oficial do campo conservador, ele registrava 19,2%. Em novembro, o índice teve leve variação e chegou a 19,7%.

A mudança ocorreu no início de dezembro. No dia 5, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou publicamente que Flávio seria seu escolhido para a disputa de 2026.

A posição foi reafirmada em uma carta divulgada no Natal. Desde então, o senador acumulou quase oito pontos percentuais em menos de um mês, um movimento pouco comum em pesquisas nacionais desse porte.

Apoio de Jair Bolsonaro impulsiona crescimento

Os dados indicam uma transferência direta do capital político de Jair Bolsonaro para o filho. Parte relevante do eleitorado conservador, que antes estava fragmentada ou indecisa, passou a reconhecer Flávio como o principal representante do bolsonarismo.

Dessa forma, o senador avançou nas pesquisas e reduziu uma diferença que antes se aproximava de 17 pontos para menos de dez.

O efeito mais significativo aparece na simulação de segundo turno. Em outubro, Lula venceria Flávio Bolsonaro por 46,7% a 37%.

Agora, o levantamento aponta 44,1% para o presidente e 41% para o senador. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico e indica uma disputa aberta.

Adversários seguem distantes

Enquanto isso, outros pré-candidatos avaliados permanecem distantes. O governador Ratinho Junior aparece com 9% das intenções de voto.

Em contrapartida, o ex-ministro Ciro Gomes, atualmente filiado ao PSDB, registra 7,9%. Ambos seguem atrás de Flávio Bolsonaro e, até o momento, não disputam a liderança do campo oposicionista.

O avanço do senador altera a leitura predominante sobre a corrida presidencial. Até recentemente, a avaliação era de que Lula caminharia para uma reeleição com menor grau de competição.

Os novos números apontam um reposicionamento do bolsonarismo em torno de um nome único, o que reduz a margem de vantagem do Planalto.

Para Flávio Bolsonaro, o desafio passa a ser manter o crescimento e ampliar sua base além do eleitorado alinhado ao pai.

Para Lula, os dados indicam a necessidade de conter a consolidação do adversário antes do início oficial da campanha.

A pesquisa do Paraná Pesquisas mostra que a disputa presidencial de 2026 entrou em uma nova fase. Flávio Bolsonaro deixou de ser apenas uma alternativa e passou a figurar como um concorrente viável no cenário eleitoral.

