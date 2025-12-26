Bahia

Casal compartilha momentos de descanso em Trancoso e chama atenção nas redes sociais

Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25, estão curtindo o fim de ano em um hotel boutique em Trancoso, na Bahia. Nas redes sociais, o casal compartilhou diversos registros aproveitando o dia de sol nesta sexta-feira (26), trocando beijos e posando com roupas de banho.

“Sexta difícil por cá”, brincou Virginia na legenda das imagens.

Looks combinando e rotina compartilhada nas redes

O casal aparece nos cliques com looks coordenados: Virginia usa um biquíni com listras azul-claro e brancas, enquanto Vini Jr. veste uma bermuda na mesma estampa. A influenciadora também mostrou detalhes da rotina durante a viagem, além da paisagem do hotel, que inclui piscinas, jardins e quartos amplos.

Virginia e Vini Jr. estão hospedados com amigos e familiares da influenciadora no hotel boutique Reserva Jacumã. O empreendimento fica localizado na praia de Jacumã, próxima à região da Praia do Espelho, no litoral sul de Trancoso.

Com vista para o mar e um quilômetro de extensão de praia, o hotel oferece piscina comum, piscinas privativas, academia, quadra de tênis, beach tennis, sauna, restaurante, bar e heliponto homologado. Ao todo, são 15 acomodações, sendo 12 bangalôs e três vilas.

Diárias podem passar de R$ 17 mil no Réveillon

O valor da diária varia conforme o tipo de acomodação e a época do ano. Segundo o site do local, a hospedagem pode chegar a R$ 17.166,16 para dois adultos durante o fim de ano e o Réveillon. Já em períodos de baixa temporada, os preços podem cair para R$ 2.185. Impostos e taxas não estão inclusos no valor divulgado.

