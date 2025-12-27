Destaque

Secretário de Estado da Fazenda foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas, em Sessão Especial, com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo

No dia 10 de dezembro o Secretário de Estado da Fazenda, Allex del Giglio foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em Sessão Especial, com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, a mais alta honraria concedida pelo Parlamento Estadual, com indicação do deputado estadual George Lins.

A cerimônia destacou lideranças que contribuem para o desenvolvimento do Amazonas em diversas áreas, como gestão pública, educação, ciência, segurança e atuação comunitária, e a Medalha foi instituída pela Resolução nº 319/2002 e consolidada pelo Projeto de Resolução Legislativa nº 16/2002.

Representando todos os homenageados, o secretário avaliou que o momento ultrapassa a questão individual e agradeceu pela condecoração, afirmando que essa Medalha não é apenas símbolo pessoal, mas um lembrete que o serviço na administração pública é importante à sociedade e que cada um dos agraciados carrega história e caminhada que mudam vidas. A Medalha não consagra vaidades, mas o compromisso com a sociedade, pois somos chamados a renovar um pacto coletivo.

Um pouco antes, no dia 11 de setembro, Alex também foi homenageado pela Fecomércio-AM com a Medalha do Mérito Comercial, concedida a personalidades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento do setor no Amazonas.

Já no dia 18 de dezembro, Alex recebeu o Colar do Mérito de Contas, honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) a personalidades que se destacam pela contribuição ao fortalecimento da gestão pública e da cidadania. A condecoração foi entregue durante a solenidade de premiação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que reconheceu órgãos estaduais e municipais pelo bom desempenho em transparência pública.

No mesmo evento, o Governo do Amazonas foi reconhecido com o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), ao conquistar o 1º lugar entre todos os governos estaduais. Em 2025, o Estado alcançou 100% no índice geral de transparência e garantiu, pelo terceiro ano consecutivo, a certificação máxima do programa.

Nada mais justo e nunca é demais homenagear quem merece. Alex del Giglio é PhD em Administração pela EAESP/FGV, mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), com formação complementar em Finanças pela École Supérieure de Commerce de Bordeaux e em Estatística Avançada (SPSS).

Possui ampla experiência acadêmica e profissional, atuando como professor em cursos de MBA e especialização nas áreas de métodos quantitativos, finanças corporativas e mercado de capitais. No setor público, integra a Secretaria da Fazenda do Amazonas desde 2006, concursado, como Controlador de Arrecadação da Receita Estadual, onde exerceu funções estratégicas e de liderança. Foi presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas e, atualmente, ocupa o cargo de Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas.

Sua pesquisa acadêmica concentra-se em métodos quantitativos aplicados à economia e à administração financeira, abrangendo temas como eficiência em operações de microcrédito, estrutura de capital e mercado de capitais. Paralelamente, contribuiu para a formação de profissionais em instituições como a Universidade Gama Filho e as Faculdades IDAAM, elaborando materiais didáticos e orientando trabalhos acadêmicos em governança corporativa, controladoria e finanças.

Seus trabalhos publicados destacam-se pela relevância na área de finanças e gestão, unindo pesquisa aplicada, produção de material instrucional e cursos de extensão. Sua contribuição é reconhecida pela disseminação de conhecimento em mercado de capitais, finanças corporativas e métodos quantitativos, fortalecendo tanto a prática profissional quanto a formação acadêmica de gestores e pesquisadores.

Augusto Cecílio – Auditor fiscal e professor

