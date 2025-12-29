Violência

Vítima morreu antes de dar entrada em hospital do município

Publicado em 29 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado na noite de domingo (28) no município de Coari, interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher segurando a vítima, ensanguentada, e pedindo que alguém chame uma ambulância. Em determinado momento, uma testemunha afirma à mulher: “A culpada foi tu”.

Segundo informações, a vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas chegou já sem sinais vitais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

