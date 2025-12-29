Um homem, ainda não identificado, morreu após ser esfaqueado na noite de domingo (28) no município de Coari, interior do Amazonas.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher segurando a vítima, ensanguentada, e pedindo que alguém chame uma ambulância. Em determinado momento, uma testemunha afirma à mulher: “A culpada foi tu”.
Segundo informações, a vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas chegou já sem sinais vitais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
