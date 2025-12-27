Investigação

Imagens são usadas pela defesa para contestar versão de intolerância religiosa

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão envolvendo o borracheiro Sidney da Silva Pereira, de 31 anos, minutos antes de ele ser morto a facadas na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. As imagens passaram a ser usadas para sustentar a versão de que o crime não teria sido motivado por intolerância religiosa.

Segundo a narrativa apresentada por familiares suspeito do crime, o vídeo registra Sidney, usando camisa vermelha, em um momento de desentendimento dentro do próprio estabelecimento. Ainda conforme essa versão, a vítima teria atravessado a avenida para confrontar o proprietário de uma churrascaria vizinha, iniciando uma briga física.

Conforme informações, o suspeito teria reagido à invasão do comércio e à agressão, alegando legítima defesa. A divulgação das imagens busca contestar o depoimento inicial da esposa da vítima, que relatou à polícia que o crime teria sido motivado por irritação com um louvor gospel que tocava na borracharia.

Parentes do autor negam que a música tenha sido a causa da discussão e classificam essa versão como falsa, afirmando que o conflito estaria relacionado ao comportamento agressivo da vítima naquele momento.

Apesar das versões apresentadas, o fato é que Sidney foi atingido por quatro golpes de faca. Ele chegou a ser socorrido pela família e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 20h de quinta-feira (25).

O Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte foi causada por complicações decorrentes dos ferimentos provocados por arma branca. O suspeito do crime segue foragido, e o caso continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

