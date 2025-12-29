Sorte

Prêmio estimado de R$ 1 bilhão é o maior da história

Interessados em participar do sorteio da Mega da Virada têm até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31) para apostar, seja de forma física ou online. O prêmio estimado é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

O concurso especial acontece todos os anos na última noite do ano. Os participantes podem registrar suas apostas em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, pelo portal da Caixa ou pelo aplicativo de loterias. Além disso, clientes do banco podem usar o internet banking.

O sorteio começa às 22h, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. Para apostar em uma combinação simples de seis números, o valor é R$ 6.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, que acertarem cinco números, e assim por diante.

Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.

Alerta

Na última semana, a Caixa alertou sobre sites falsos que simulam o portal Loterias Online, o único oficial para receber apostas, inclusive da Mega da Virada. Além disso, esses sites podem roubar dados pessoais e ficar com o dinheiro das vítimas, destacou a Caixa.

Leia mais: Mega da Virada acumula e prêmio chega a R$ 1 bilhão