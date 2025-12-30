Ocorrência

Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o cadáver do local

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (30).

A equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros, que atuou na retirada do corpo da vítima do igarapé.

A vítima apresentava quatro perfurações pelo corpo, possivelmente de arma branca. Ela trajava camisa escura e short azul escuro.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

