Acerto de contas

Caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros

Um homem identificado como Eliel da Silva Lopes, de 31 anos, foi morto a tiros na rua Eduardo Prado, nas proximidades do Complexo Social Urbano da Compensa, Zona Oeste de Manaus, durante a noite de segunda-feira (15).

Segundo testemunhas, a vítima havia deixado o sistema prisional há apenas dois dias. Ela apresentava múltiplos disparos de arma de fogo na cabeça. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

