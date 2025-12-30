Investigação

Ele foi preso quatro dias após o crime

Um homem de 24 anos foi preso, na segunda-feira (29), pelo homicídio de Anderson Vieira Pereira, que tinha 32 anos. O crime foi praticado na quinta-feira (25), na comunidade Santo Antônio do Aruá, zona rural do município de Parintins, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Adilson Cunha, na ocasião, a vítima estava consumindo bebida alcoólica na companhia de amigos, quando o autor, em estado de embriaguez, passou pelo local e o chamou para conversar em um local afastado.

“Minutos depois, a vítima retornou com diversos golpes de terçado pelo corpo e com o braço desmembrado. Ele ainda conseguiu se comunicar o suficiente para narrar o fato aos seus colegas, mas foi a óbito logo em seguida”, disse o delegado.

Procedimentos

Segundo o delegado, a equipe de investigação iniciou as diligências imediatamente e, a partir do andamento das investigações, foi representada pela prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso em Parintins, quatro dias após a prática criminosa.

O homem responderá por homicídio e está à disposição da Justiça.

