Polícia Civil

O autor também revelou que teria abusado sexualmente da sobrinha outras vezes.

Parintins (AM) – Um homem de foi preso, na sexta-feira (12), por estuprar a própria sobrinha de apenas 7 anos, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Marna de Miranda, a prisão foi efetuada no momento em que o autor compareceu à delegacia de forma espontânea, confessando que teria abusado sexualmente da vítima.

“Em seguida, a mãe da vítima chegou à delegacia com a filha, visivelmente abalada, alegando que o próprio irmão teria abusado da criança. Em razão disso, a menina foi submetida ao protocolo de vítimas de crimes sexuais e o laudo apontou para coito recente anal”, disse a delegada.

Segundo a delegada, diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante e foi interrogado, ocasião em que confessou que teria abusado sexualmente da sobrinha outras vezes. O crime ocorreu na zona urbana de Parintins.

“Na ocasião dos procedimentos na delegacia, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo, e a Justiça acatou a decisão na audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante em preventiva”, relatou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Tio é preso por estuprar sobrinhas em Manaus