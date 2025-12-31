sorteio

Apostas vão até 20h

Quem sonha em começar o ano bilionário vai precisar conter um pouco a ansiedade. Diferente das edições anteriores, a Mega da Virada 2025 será sorteada às 22h desta quarta-feira (31). Em 2024, os números foram conhecidos por volta das 20h.

Esta é a 17ª edição da Mega da Virada, que prevê o pagamento de R$ 1 bilhão, o maior prêmio da história da loteria.

Até quando dá para apostar na Mega da Virada

O horário de encerramento das apostas também mudou neste ano. Os jogos podem ser feitos até 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.

A exceção são os bolões digitais, que poderão ser adquiridos até 20h30, exclusivamente pelo site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal.

Onde assistir ao sorteio

Outra mudança em relação aos anos anteriores é que o sorteio não será transmitido ao vivo pela TV Globo. Até a publicação deste texto, não havia confirmação de acordo para exibição em TV aberta.

Para acompanhar o sorteio, o público deverá acessar a internet. A transmissão será feita ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados também ficarão disponíveis no site oficial da Caixa logo após o encerramento do sorteio.

Valor do prêmio da Mega da Virada 2025

Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa do prêmio principal é de R$ 1 bilhão, valor cerca de 57% superior ao pago em 2024, que foi de R$ 635,4 milhões. O montante final pode aumentar até o fechamento das apostas.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, o rendimento seria de aproximadamente R$ 6,7 milhões no primeiro mês, segundo a Caixa.

O que acontece se ninguém acertar os seis números

Assim como em outras edições da Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, se necessário, da quadra.

Quanto custa apostar na Mega da Virada

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas, podendo chegar a R$ 232.560, no caso de apostas com 20 números.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas:

em casas lotéricas ;

; pelo site Loterias Online da Caixa ;

; pelo aplicativo Loterias Caixa ;

; ou pelo Internet Banking da Caixa, para clientes correntistas.

Histórico e curiosidades da Mega da Virada

Desde sua criação, em 2009, a Mega da Virada nunca teve um único ganhador. Os prêmios sempre foram divididos entre duas ou mais apostas.

O estado de São Paulo lidera o ranking de estados mais premiados da história, seguido por Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná.

Prazo para sacar o prêmio

O ganhador tem até 90 dias para retirar o prêmio. Caso o valor não seja sacado dentro desse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

