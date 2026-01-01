Prêmio

Sorteio aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1º) os seguintes números para a Mega da Virada 2025, com premiação de R$ 1,09 bilhão: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.

O prêmio principal no montante de R$ 1.091.357.286,52 é o maior da história da loteria.

A premiação da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.

Inicialmente, o sorteio seria realizado no último dia do ano, como de costume, mas a Caixa informou que houve a problemas operacionais devido ao enorme volume de apostas que chegava no sistema e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.

Antes da Mega da Virada, a Caixa sorteou outras seis loterias:

Milionária – concurso nº 316;

Dupla Sena – concurso nº 2906;

Quina – concurso nº 6916;

Lotofácil – concurso nº 3576;

Lotomania – concurso nº 2869;

Super Sete – concurso nº 792.

(*) Com informações da CNN Brasil