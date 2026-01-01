A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (1º) os seguintes números para a Mega da Virada 2025, com premiação de R$ 1,09 bilhão: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.
O prêmio principal no montante de R$ 1.091.357.286,52 é o maior da história da loteria.
A premiação da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.
Inicialmente, o sorteio seria realizado no último dia do ano, como de costume, mas a Caixa informou que houve a problemas operacionais devido ao enorme volume de apostas que chegava no sistema e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.
Antes da Mega da Virada, a Caixa sorteou outras seis loterias:
- Milionária – concurso nº 316;
- Dupla Sena – concurso nº 2906;
- Quina – concurso nº 6916;
- Lotofácil – concurso nº 3576;
- Lotomania – concurso nº 2869;
- Super Sete – concurso nº 792.
(*) Com informações da CNN Brasil