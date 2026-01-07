Mistério

Suposto passaporte de Eliza teria sido encontrado em um apartamento alugado em Portugal

A descoberta de um passaporte em nome de Eliza Samudio, em Portugal, reacendeu, novamente, os mistérios sobre o caso que chocou o Brasil em 2010. Além disso, o documento levantou dúvidas sobre a autenticidade e sobre uma possível viagem da modelo à Europa na época. O passaporte traz o último carimbo de 2007 e, até o momento, não registra saída do país.

Segundo o jornal Extra, Eliza teria viajado à Europa em três ocasiões para assistir a jogos de Cristiano Ronaldo. Naquele período, ela teria mantido um relacionamento com o jogador. A primeira entrada em Lisboa ocorreu em 1º de maio de 2007. Na ocasião, Eliza utilizou um passaporte emitido um ano antes em um posto da Polícia Federal, em São Paulo.

Em entrevista concedida em 2009, Eliza afirmou que viajou para conhecer o atleta. Na ocasião, disse: “Foram só uns beijinhos”. Além disso, ela apresentou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo, tirada em maio de 2007, poucos dias após a chegada a Portugal. “Ao contrário do que dizem, ele é educado, simples e muito gente boa. A gente se fala por mensagem”, afirmou.

Ainda conforme o Extra, a modelo voltou a frequentar estádios pelo menos mais duas vezes entre 2008 e o início de 2009. Nesse intervalo, Cristiano Ronaldo era o principal destaque do Manchester United. Ao mesmo tempo, diversas modelos apareciam com frequência ao lado do jogador, entre elas Eliza Samudio.

Descoberta do passaporte

De acordo com informações divulgadas até terça-feira (6), um suposto passaporte de Eliza foi encontrado em um apartamento alugado em Portugal. Segundo o relato, o documento estava guardado entre livros em uma estante. A revelação ocorreu após a Leo Dias TV entrevistar o homem que localizou o passaporte.

Até agora, as autoridades mantêm em sigilo a identidade dele e da locatária do imóvel. Enquanto isso, a polícia apura as circunstâncias do achado. O homem encontrou o documento no fim de 2025 e, em seguida, o entregou ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que comunicou o Itamaraty.

Ao portal Terra, o Itamaraty informou que orientou o consulado a enviar o passaporte para Brasília. No entanto, o documento estava vencido e cancelado. Ainda assim, o ministério deixará o item à disposição da família, caso haja interesse em recebê-lo.

Também na terça-feira, Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samudio, criticou a divulgação do caso. Em uma publicação nas redes sociais, ela lamentou, mais uma vez, a exposição do nome e da imagem da filha.

“Neste momento, escolho me manter em silêncio para tentar sobreviver à saudade e, ao mesmo tempo, respirar em meio à dor. Quero preservar o pouco de paz que ainda consigo reunir para mim e para minha família. Mesmo assim, vou exigir das autoridades todas as respostas que ainda não foram dadas. Essa é uma história marcada por muitas lacunas e, por isso, elas precisam ser esclarecidas. Minha filha merece respeito, verdade e justiça”, escreveu.

(*) Com informações do Terra

