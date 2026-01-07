exames

Ex-presidente caiu na cela da PF e retornou ao hospital para exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda ao caminhar na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Ele apresentou traumatismo craniano leve, conforme informou nesta quarta-feira (7) o médico que o atende, Brasil Caiado.

Bolsonaro foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a deixar temporariamente a cela para ser avaliado no Hospital DF Star.

“Na madrugada de ontem [terça-feira], o presidente apresentou uma queda dentro de seu quarto da superintendência. Inicialmente, nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas, posteriormente, conversando com ele, relembrando fatos, isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu”, relatou o médico Brasil Caiado.

Após exames, Bolsonaro já retornou à Superintendência da PF, próxima ao hospital.

Traumatismo craniano é leve

O boletim médico do DF Star confirmou traumatismo craniano leve, sem necessidade de procedimentos complexos.

“Foi evidenciado nos exames de imagem leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica. Deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente”, detalhou o cirurgião geral Claudio Birolini.

Segundo Brasil Caiado, a queda pode estar relacionada a episódios de desorientação causados pela interação entre medicamentos.

“Há uma suspeita inicial e nós já havíamos imaginado, que possa ser a interação de medicamentos. O presidente faz uso de vários medicamentos para tratamento da crise de soluços. Se esses quadros forem recorrentes, colocam o presidente em uma zona de maior risco”, explicou.

Há menos de uma semana, Bolsonaro teve alta do Hospital DF Star, após oito dias de internação para cirurgia de hérnia inguinal bilateral e procedimentos para controlar crises de soluços.

