Relatório destaca que as competências mais valorizadas vão além do uso de ferramentas prontas, exigindo pensamento analítico

A Inteligência Artificial figura hoje entre as profissões mais desejadas e promissoras do mercado de trabalho. No entanto, especialistas alertam que o crescimento acelerado de cursos e promessas de rápida empregabilidade tem gerado desinformação entre jovens e famílias sobre o que, de fato, é necessário estudar para construir uma carreira sólida na área.

De acordo com o Future of Jobs Report 2023, do Fórum Econômico Mundial, cerca de 23% das ocupações globais devem passar por transformações significativas até 2027, impulsionadas pela automação e pela IA. Ainda assim, o relatório destaca que as competências mais valorizadas vão além do uso de ferramentas prontas, exigindo pensamento analítico, resolução de problemas complexos e domínio técnico consistente.

Para o assessor educacional da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas, Luiz Ricardo, o principal equívoco está em tratar a IA como uma tecnologia “mágica” ou acessível apenas por comandos simples.

“As empresas não contratam ‘IA’. Elas contratam profissionais capazes de resolver problemas reais. A inteligência artificial é uma camada que potencializa esse trabalho, mas só faz sentido quando há domínio de programação, dados, estatística e compreensão de contexto”, explica.

Segundo ele, cursos sérios da área precisam estar ancorados em fundamentos que permanecem relevantes mesmo com a rápida evolução tecnológica.

“Ferramentas mudam o tempo todo. Quem aprende apenas a operar plataformas fica refém delas. Já quem domina os fundamentos consegue se adaptar, aprender novas tecnologias e se manter relevante ao longo da carreira”, afirma Luiz Ricardo.

O assessor destaca ainda que a formação para atuar com IA começa antes da graduação, ainda na educação básica, com o desenvolvimento de raciocínio lógico, leitura crítica, persistência diante do erro e capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Competências apontadas por organismos internacionais como a UNESCO e a OCDE como essenciais para uma formação tecnológica responsável.

Nesse contexto, a Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas oferece o Curso Superior de Tecnologia em Inteligência Artificial, estruturado a partir de uma base técnica sólida e com foco na aplicação prática da IA em contextos organizacionais e sociais. O curso integra programação, ciência de dados, estatística e ética, preparando o estudante para atuar de forma crítica e estratégica em um mercado em constante transformação.

